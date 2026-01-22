きょう（２２日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比９１４円高の５万３６８８円と６日ぶり急反発。一時１０００円を上回る上昇で５万４０００円台に踏み込むかという水準まで駆け上がった。グリーンランドを巡る米欧の対立も、ダボス会議でトランプ米大統領が折れる形でいったん幕が引かれた。市場では今回もＴＡＣＯトレード成立と囃（はや）すが、ＶＩＸ指数も２０止まりで、そもそも地政学リスクをマ&#