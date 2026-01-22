Monster Energy Yamaha MotoGPは1月21日（水）、インドネシアのインターコンチネンタル・ジャカルタでチーム体制発表会を開催。2026年シーズンを戦う「YZR-M1」の新型マシンを発表した。 オートバイレースの世界最高峰「MotoGPクラス」に参戦するMonster Energy Yamaha MotoGPは、バイクメーカーのヤマハ発動機を母体とするファクトリーチーム。昨年の時点で、2026年シ