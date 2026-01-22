メンバーズ [東証Ｐ] が1月22日大引け後(17:30)に今期業績(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は9.3億円になる見通しを示した。 ※今期から連結決算に移行。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 ・連結決算（IFRS）への移行理由 当社は、2025 年12月25日公表の株式会社アジケの子会社化（2026年１月１日付）に伴い、国際会計基準（IFRS）に基づき同社を連結の範囲に含めるため