好きな女性を目の前にすると、男性は好きという感情が募って、つい無意識に本音が漏らしてしまうもの。そこで今回は、恋する男性が無意識に「言ってしまうこと」を紹介します。「きれいだね」男性は意外と「可愛いね」はどんな女性に対しても言えてしまうもの。むしろ「きれいだね」は、本気で恋した女性でない限り、男性にとってなかなか口にできる言葉ではありません。ちょっとした褒め言葉であっても、男性の想いが本物なのかを