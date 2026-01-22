琉球デイゴスのスーパーバイザーに就任し、記者会見でポーズをとる秋田豊氏＝22日、沖縄県庁九州女子サッカーリーグ2部の琉球デイゴスは22日、沖縄県庁で記者会見し、選手らへのパワーハラスメントを巡ってJ3高知の監督を昨年辞任した秋田豊氏（55）をスーパーバイザーとして迎えたと発表した。秋田氏は会見で、Jリーグからハラスメントでけん責相当と通知されたことについて「悪意を持ってやったことは一つもない」としつつ、