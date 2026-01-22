女子SP演技する中井亜美＝北京（共同）【北京共同】フィギュアスケートの四大陸選手権は22日、北京で開幕し、女子ショートプログラム（SP）は初出場でミラノ・コルティナ冬季五輪代表の中井亜美（TOKIOインカラミ）が73.83点で首位に立った。青木祐奈（MFアカデミー）が自己ベストの71.41点で2位、五輪代表の千葉百音（木下グループ）は3回転ルッツで転倒して68.07点で3位。アイスダンスのリズムダンス（RD）で吉田唄菜、森