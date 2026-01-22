東京電力は新潟県の柏崎刈羽原発で21日夜に再稼働した6号機について、22日午後、原子炉を停止する判断をしたことがわかりました。東京電力によりますと、22日午前0時28分に、制御棒の引き抜き操作で、1本の制御棒について警報が鳴った不具合があり、引き抜き操作を中断しました。調査を継続しているものの原因調査に時間を要するとして、22日にプラントを計画的にいったん停止し、点検することにしたということです。東京電力は22