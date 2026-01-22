1月22日放送のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第79回で、吉沢亮演じる英語教師・錦織友一が登場。不穏な空気が流れ、視聴者を心配させる場面があった。島根県知事の江藤（佐野史郎）は、錦織に松江中学の校長就任を打診。ヘブン（トミー・バストウ）の通訳を務め、トキ（郄石あかり）との結婚をサポートした錦織が校長になれば、ヘブンもずっと松江にとどまるだろうという目論見があってのことだ。「光栄な話ではあります