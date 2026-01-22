メッツは２１日（日本時間２２日）、ブルワーズのエース、フレディ・ペラルタ投手（２９）をトレード獲得したと発表した。ブルワーズには若手２選手が移り、救援投手のトビアス・マイヤーズもブルワーズに移籍する２対２の大型トレードとなった。ペラルタは今季、３３試合に先発してナ・リーグトップの１７勝（６敗）を挙げ、防御率２・７０をマーク。最多勝タイトルを獲得した最多勝右腕には複数の球団が興味を示し、ドジャー