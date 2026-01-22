将棋棋士の渡辺明九段が２２日、自身のＸを更新。肺炎のため死去した加藤一二三さんを追悼した。渡辺九段は「加藤一二三先生が亡くなられました。心よりお悔やみ申し上げます」とメッセージ。「自分が記録係として見ていた、迫力ある対局姿。一度だけ対戦する機会に恵まれ、肌で感じることが出来ました」と振り返り、「自分がタイトル戦に出るようになってからは移動中や打ち上げでお話しさせて頂くことも増えて、先生が指され