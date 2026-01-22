静岡・御前崎市内でキャンプ中のＪ３福島が２２日、地元の静岡産業大と今季初の練習試合（３５分×３）を行い、６―０で勝った。今季加入した「カズ」こと元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）も２本目の１５分にピッチに立ち、２０分間プレーした。シュートを打つ場面はなかったものの、寺田周平監督（５０）は「ボールを引き出すタイミングがいい。ボールに関わる回数も多かった。パフォーマンスはよかった」とうなずいた。こ