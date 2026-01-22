◆卓球◇全日本選手権第３日（２２日、東京体育館）男子シングルスで２０１８年、２０２４年王者の張本智和（トヨタ自動車・宮城）は、スーパーシード選手として４回戦から出場。加藤公輝（日本大・高知）との初戦を４―１で下し、２３日に行われる５回戦進出を果たした。２０１８年、２０２４年の王者で、３度目の優勝を狙う張本智は好発進を切った。「全日本の初戦はいつも緊張しますし、相手も向かってくるので難しい試合