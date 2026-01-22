吉村洋文前知事（50、日本維新の会代表）の辞職に伴う大阪府知事選（２月８日投開票）が22日、告示され、立候補を届け出た吉村氏が大阪市内で第一声を上げた。 【写真】大阪都構想を問う2度目の住民投票で否決…会見で目をウルウル 吉村氏は「本日、大阪府知事に立候補をいたしました。出直し選挙をいたします。今回の選挙、反対意見が多いこと。それもわかります。ご迷惑をおかけしていること、そこもおわび申し上げます。