将棋棋士の現役最高齢記録を持ち「ひふみん」の愛称で親しまれた加藤一二三（かとう・ひふみ）九段が22日午前3時15分、肺炎のため都内の病院で死去した。86歳だった。所属事務所や日本将棋連盟が同日、公表した。 【写真】お茶の間にも愛された加藤一二三九段 加藤九段は1940年1月1日、福岡県出身。1954年8月、当時の史上最年少記録となる14歳7カ月でプロ入りした。最年少A級昇級記録（18歳３か月）は現在でも破られていない