香川県立高松桜井高校でのアイヌ文化学習の様子（提供：アイヌ民族文化財団） アイヌ文化のナショナルセンター「ウポポイ」（北海道白老町）は、所蔵する「ウポポイライブラリ」を道外の高校に貸し出すサービスを行っていて、1月26日から２月20日まで、2026年度の利用校を募集します。 ウポポイライブラリはアイヌ民族に関係する書籍50冊をパッケージにしたもので、半年間、無料で貸し出すものです。