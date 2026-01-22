２０日、新疆ウイグル自治区ウルムチ市の農産品市場で野菜を選ぶ市民。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊）【新華社ウルムチ1月22日】中国新疆ウイグル自治区ではこのところ、広い範囲で寒波に見舞われている。そうした中、自治区内の各レベルの野菜卸売市場や野菜直売店では各種果物や野菜が安定的に供給されており、品ぞろえも豊富で、市場での取引も活況を呈している。１９日、新疆ウイグル自治区ウルムチ市の農産物卸売市場野菜