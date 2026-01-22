昨季限りで巨人3軍監督を退任した駒田徳広氏（63）が20日に放送されたBSフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。若手時代に衝撃を受けた後輩について語った。史上初となるプロ初打席満塁本塁打を記録するなど、巨人と横浜（現DeNA）で通算13本の満塁アーチを放ち、“満塁男”の異名を取った駒田氏。1980年ドラフト2位で桜井商（奈良）から巨人入りしたが、1学年上に岡崎郁、1学年下には槙原寛己、吉村禎章