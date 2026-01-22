きょう1月22日、俳優の高橋惠子が71歳の誕生日を迎えた。明日1月23日には高橋がプロデューサーを務めた、夫の高橋伴明監督の映画『安楽死特区』が全国公開される。それに先立って年明け1月5日に行われた同作の完成披露上映会に登壇した彼女は、監督が現在軽い脳梗塞で入院中だと公表し、《今日はここに立てないけど、くれぐれもみんなによろしくということで、そのこともみなさまに伝えたい》と語った（「テレ朝NEWS」2026年1月5