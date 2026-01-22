楽天の銀次アンバサダー（37）と岡島豪郎アンバサダー（36）が22日、東北大学病院を訪問した。昨季本拠地で本塁打が出た試合数と同じ車椅子27台を東北各県の施設へ寄贈する「イーグルスホームランチャリティーsupportedbySMBC日興証券」の楽天イーグルスオリジナル車椅子を寄贈。写真撮影などで患者らと触れあった。張替秀郎院長は「車椅子は病院にとって必須なので、とても助かっている。なかでも楽天さんからいただい