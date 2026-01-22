ＪＲ東日本と西日本は、大雪の影響で２３日に北陸新幹線の臨時列車を運転する。臨時列車の下りは東京発午後０時４４分、敦賀着午後４時３０分の「はくたか７１１号」。上りは敦賀発午前１０時５３分、東京着午後２時４４分の「はくたか７０８号」。