乃木坂46の井上和（20）が、グラビア撮影の様子を公開し、絶賛の声が寄せられている。【映像】井上和の最新グラビア（複数カット）2026年1月5日に更新したInstagramで、雑誌「ヤングマガジン」のグラビアオフショットを公開していた井上。「肩出しセクシーすぎる」「写真集くらいスゴいな」などと話題になっていた。最新グラビアに反響20日の投稿では「non-no3月号本日発売です！」とつづり、メガネをかけた撮影の様子を披露