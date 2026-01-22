強烈な寒波による雪などで交通機関にも影響がでています。JR東海によりますと東海道新幹線は岐阜羽島−京都間で雪の影響により速度を落として運転していることなどから、上下線で最大15分程度の遅れが出ています。また空の便では日本航空が午後4時現在、羽田空港と石川県の小松空港を結ぶ便など18便の欠航を決めています。全日空は午後1時現在、羽田と鳥取、北陸を結ぶ便など27便を欠航するとしていて、23日も既に4便の欠航を発表