謹慎中の歌舞伎俳優中村鶴松（30）が、3月7日から始まる全国巡業公演「春暁歌舞伎特別公演2026」を休演することが22日、公演の公式サイトで発表された。中村勘九郎、中村七之助ら中村屋一門による巡業公演で、鶴松は「トークコーナー」と「墨塗女（すみぬりおんな）」に出演予定だった。「墨塗女」は中村いてうに配役変更され、巡業恒例のトークコーナーは勘九郎、七之助で行う。鶴松は、飲食店に対する建造物損壊の疑いで逮捕され