F-16全機の退役が決定デンマーク国防省は2026年1月18日、空軍の保有するF-16「ファイティング・ファルコン」の運用が終了したと発表しました。【動画】次の仕事場！ これが退役後、アルゼンチンで近代化改修されたF-16です同国空軍で、F-16は1980年に就役。その後、46年にわたり防空任務に就き、バルカン半島、アフガニスタン、シリア、イラク、リビアなど、数多くの海外派遣任務に参加しました。運用終了式典は、スクリュド