全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅構内のクラフトクッキーブランド店『東京ばにゃ奈クッキーズ』です。『東京ばにゃ奈クッキーズ』ビッグソフトクッキーチャンクル（3個入）1080円（金・土・日・祝限定）金・土・日・祝の限定販売とあってレア度は高め。見かけたらゲットすべし。バナナとキャラメルの香りがふわっと広がり、見た目ほど甘くない。まるでスコーンのよう