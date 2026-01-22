ヘタフェに所属するDFダヴィンチが、スペイン国内で発生した列車事故により亡くなった、父親に宛てたメッセージを公開した。スペイン・コルドバ近郊で18日、高速列車が脱線し、対向の線路を走行していた列車と衝突する事故が発生した。これまでに40人以上の犠牲が確認されたなか、20日にはヘタフェに所属するDFダヴィンチの実父にあたるダビド・コルドン・カノ氏も、この事故により帰らぬ人となったことが、ヘタフェやレクレア