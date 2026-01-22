松井氏は現役時代は優れた打撃技術でヒットを量産した（C）産経新聞社現役時代は西武、メジャー、楽天などで活躍した元西武監督の松井稼頭央氏が1月19日に放送された野球トークバラエティ番組の「ダグアウト!!!」（BS10）に出演。【動画】「これで3度目のルーキー」イチロー氏の殿堂入りスピーチをチェック日米通算2705安打の金字塔を打ち立てながら、現役時代に対戦した投手のなかで「一番速いと思った」投手の名前を挙げるシ