偽ブランド品をフリマアプリで販売したなどとして、北海道釧路市の看護師の女ら３人が逮捕されました。関税法・商標法違反の疑いで逮捕されたのは、釧路市の看護師・阿部恋雪容疑者ら女３人です。３人は２０２４年、偽のブランドベルトなど２点をフリマアプリで販売したほか、偽のブランドバッグなど３７点を主に中国から輸入しようとした疑いがもたれています。 警察によりますと、阿部容疑者が犯行を主導し、ほかの女２人は出