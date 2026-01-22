２月８日に投開票の衆議院選挙を前に、立候補予定者らを対象とした説明会が札幌市内で開かれていました。札幌市内で開かれた説明会では、道内１２の選挙区に政党の公認候補として立候補を予定する人の陣営担当者や政党関係者などが集まりました。参加者は北海道選挙管理委員会から、立候補の手続き方法や選挙運動のルールなどについて説明を受けました。自民党の高市首相は、１月２３日の通常国会の冒頭で衆議院を解散する方