ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営などを手掛けるクリーマは17日と18日、東京ビッグサイトにて、日本最大級のクリエイターの祭典「HandMade In Japan Fes’ 冬（2026）」を開催。これまでの“冬開催”（2019年以降）で来場者は過去最多となった。【画像】ハンドメイドの「バッグチャーム」ほかアイテム紹介同イベントは、当日1500円（前売り券、両日券あり）の入場料が必要。2013年にスタートし、2019年より夏と