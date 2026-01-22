22日、れいわ新選組が公約を発表し、去年の参議院選挙に続き「消費税廃止」を掲げました。れいわ新選組は「日本を守る、とはあなたを守ることから始まる。」をキャッチコピーに、物価高対策として消費税廃止や一律10万円の現金給付を打ち出しました。さらに、季節ごとのインフレ対策給付金を掲げました。また、少子化対策として一律で月3万円のこども手当や大学院までの教育無償化を掲げました。その財源としては、高所得者向けの