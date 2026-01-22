忙しい日々のなかで学習の効率を上げるにはどうすればいいか。資産10億円を築いた実業家で投資YouTuberの上岡正明さんは「これまでの『学習』は本を読むことが主流だった。しかし、現在は読むよりも『耳』で学ぶほうが効率的である」という――。※本稿は、上岡正明『人生が劇的に変わる 「1分」の使い方』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Ivan-balvan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Iv