韓国人気ドラマ「ペントハウス」シリーズや「ストーブリーグ」「私の夫と結婚して」などに出演している俳優のハ・ドグォンが２２日、自身のインスタグラムで入院・手術したことを報告し、ファンを驚かせた。ハ・ドグォンはこの日、病室のベッドにいる自身の姿を公開し「体に異常が発見され、検査結果で手術の延期ができず、やむを得ず公演中に入院することになりました」「２３、２４日の公演でご不便をおかけしてしまい、申し