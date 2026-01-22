提訴後に記者会見する作家の深沢潮さん＝22日午後、東京都千代田区「週刊新潮」のコラムで名誉感情を侵害されたとして、作家の深沢潮さんが22日、コラムを執筆した作家高山正之さんとコラムを収録した書籍を刊行した出版社ワック（東京都）に対し、約660万円の賠償を求めて東京地裁に提訴した。深沢さんは提訴後、東京都内で記者会見を開き、「自分の尊厳が傷つくこと、差別されることをそのままにしておくつもりはない」と話