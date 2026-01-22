わかりやすく話すためには何をすればいいか。ビジネス数学・教育家の深沢真太郎さんは「話す内容が構造化されていれば、『わかりやすい』は必ずつくれる。誰かに話したいことがあれば、話し始める前にその内容をいくつかの要素に分け、それらを関連づけることで1枚の絵を描くといい」という――。※本稿は、深沢真太郎『人生をシンプルにする 数学的思考 「速さ」よりも、やることを「少なく」。』（三笠書房）の一部を再編集した