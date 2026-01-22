安倍晋三・元首相（当時６７歳）を銃撃し、死亡させた凶行に対し、奈良地裁は２１日、山上徹也被告（４５）に無期懲役を言い渡した。判決の傍聴を望んだ人や実際に傍聴した人からは、様々な声が上がった。この日、用意された一般傍聴席は３１席。奈良公園春日野園地（奈良市）に設けられた抽選券交付会場には、午前８時半からの１時間で６８５人の希望者が並んだ。抽選倍率は約２２・１倍。初公判に次ぐ倍率だった。公判は昨