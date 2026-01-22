タレント菊地亜美（35）鷲見玲奈（35）らが22日、都内で行われたテーブルマーク「カレーの日の次の日は『カレーうどん』の日」記念日制定発表会に出席した。「カレーの翌日はどうしている？」という疑問の実態調査から、1月22日のカレーの日の翌日23日が、日本記念日協会に認定された。菊地と鷲見は「同い年ママ」で子育てや食卓トークを展開。持参した前日の「お手製カレー」を、ミュージシャンでテーブルマークカレーうどんアン