多忙な人が血糖値の乱れを防ぐためにできることはあるのか。産業医の池井佑丞さんは「日常のちょっとした工夫でも血糖変動は抑えられる。重要なのは『何を食べるか』よりも『どう食べるか』だ」という――。写真＝iStock.com／Promo_Link※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Promo_Link■1月がしんどい背景に「血糖値の乱れ」お正月休み明けの1月は、「なんだか体が重い」「午後になると急に眠くなる」といった不調を感じる