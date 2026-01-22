浜岡原発の耐震設計に関するデータ不正問題を受け、1月26日に中部電力本店で立ち入り検査が行われることが分かりました。浜岡原発をめぐっては、国の原子力規制委員会の再稼働審査で、中部電力が耐震設計の目安となる最大規模の地震の想定を、意図的に小さく見せていた疑いがあることが明らかになっています。この問題を受け、規制委は不正に至った原因を独自に調査する必要があると判断し、26日に原子炉等規制法に基