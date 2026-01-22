ＪＲＡは１月２２日、戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝が、２月１３日（現地時間）にサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われる「インターナショナルジョッキーズチャレンジ」に出場することを発表した。同レースは世界を代表する騎手１４人が参加し、騎乗した４競走のそれぞれの成績に応じて与えられるポイントの合計が高い騎手が総合優勝を手にする。優勝賞金は３万米ドル。これまでＪＲＡからは武豊騎