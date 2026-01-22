２５年シーズンのＪ１王者・鹿島は、２月開幕の「明治安田百年構想リーグ」へ向け、宮崎市内でキャンプを行っている。対外試合では福岡大に１０―１、Ｊ１岡山に１―０で勝利し、キャンプ最終日となる２４日にＪ１福岡と対戦する。＊＊＊ちょうど１年前の宮崎キャンプは「…これは時間がかかるな」と頭をかかえたくなった。鬼木達・新監督が求めることを体現しようとすると、ミスが多発。それでも勇敢な立ち位置を取る