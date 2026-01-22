ＪＲＡは１月２２日、２２年フェアリーＳを制したライラック（牝７歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。北海道新ひだか町の岡田スタッドで繁殖馬となる予定。２１年の新馬勝ち後は重賞で活躍を続け、エリザベス女王杯は４年連続で出走し、２２年は２着、２５年も３着に入った。１８日の日経新春杯１２着がラストランとなった。通算２５戦２勝。総獲得賞金は１億９５０７万３０