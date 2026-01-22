棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ＝引退棋士九段）さんが肺炎のため、２２日午前３時１５分に都内の病院で亡くなったことが所属事務所から発表された。８６歳だった。明るいキャラクターで親しまれた「ひふみん」は、棋士では珍しい敬虔（けいけん）なクリスチャンとしても知られた。加藤の次女・美紀さんは現在、仙台白百合女子大学学長を務めている。日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）などを経て、２０１１年から同大学の専任