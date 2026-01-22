オリックス・吉田輝星投手が２２日、約１年ぶりに散髪したことを明かした。２５年３月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、リハビリ期間中はサイドの刈り上げ部分以外は髪を切らないことを“マイルール”化。「一貫してなんとか（続ける）みたいなことが苦手なので、継続力を鍛えようかな…みたいな（笑）。（伸びた長さで）リハビリの指標にもなる。ここら辺（鼻の下）まであったので『もう復帰が近いな』と本当に思っていた」と