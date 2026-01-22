◆フィギュアスケート◇四大陸選手権第１日（２２日、中国・北京）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日）代表の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、７３・８３点で１位。同じく代表の千葉百音（木下グループ）が６８・０７点の３位。青木祐奈（ＭＦアカデミー）が７１・４１点で２位となり、日本勢が上位を独占した。１７歳で初の五輪に挑む中井は、冒頭のトリプルアクセル（３回