津山市 午前7時半ごろ 今シーズン最強・最長の寒波は22日（木）朝にかけてが最初のピークとなりました。 22日正午時点の積雪は、真庭市の上長田で平年の約2倍の66cm、新見市千屋で10cmとなりました。岡山県北部は23日（金）明け方までは雪の降るところがありそうです。 また、22日朝の最低気温は新見市で-5.5℃など、岡山県の5地点で今シーズン最低を観測しました。 23日の上空1500m付近は、