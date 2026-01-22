◆第２４回兵庫クイーンセレクション（姫路・ダート１４００メートル、良）４コーナーで迷わず内を突いたジューンキートスが激戦を制した。鞍上は昨年４月にデビューしたばかりの１７歳、小谷哲。９か月７日での重賞制覇は大山真吾と並んで兵庫競馬最速タイの重賞制覇となった。「とてもうれしい。姫路競馬も３日目ですが、とても乗りやすいです」と表彰式でも堂々としていた。父親で現役騎手の周平も「いい立ち回りをしたと思う