日本列島を覆う寒波。22日朝の静岡県内も、前日に引き続き身が縮むほどの寒さに。22日の静岡県内の最低気温は、静岡市井川で氷点下6.6℃。御殿場市で氷点下4.7℃。川根本町で氷点下4.4℃となるなど、県内10の観測地点で0℃を下回りました。22日朝7時すぎに情報カメラで撮影した御殿場市内。住宅の屋根には雪が積もっていました。そして、山頂の最低気温は氷点下30℃以下という富士山は、しっかりと雪の厚化粧。そんな富士山のそば