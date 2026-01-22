2月8日投開票の衆議院選挙で各党が公約に掲げている「食料品の消費税減税」について、1月22日、静岡市の難波市長が、「財源が明らかになっていない減税は反対」と見解を示しました。1月27日公示、2月8日投開票で行われる衆議院選挙。自民党が「2年間限定で食料品の消費税ゼロ」、立憲民主党と公明党が結成した「中道改革連合」が「恒久的に食料品の消費税ゼロ」を公約に掲げるなど、“消費税の減税”に対する各党のスタンスが注目