どこにいてもよそ者だと感じる者たちがひとつの場所に集まり、それぞれの秘密が交錯する様を描いた映画『よそ者の会』。2023年に制作され、インディーズ映画の登竜門として知られる第18回田辺・弁慶映画祭でキネマイスター賞を受賞。セルフリメイク版『よその者の会』（2025）と共に、1月24日より渋谷ユーロスペースにて一週間限定上映されます。大学の清掃員として静かに働く傍ら、密かに爆弾作りに没頭している・鈴木槙生を主人